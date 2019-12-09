Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye'de vergi afları Türkiye Büyük Millet Meclis'nin kuruluşu ile başlıyor. TBMM'nin ilk kanunu, vergi yasası 30'uncu kanunu ise vergi affı yasasıydı. Bu af mültezimlere (devlet adına vergi toplayanlar) ödeme kolaylığı getiren yasaydı. Buna göre TBMM alacaklarının aslını istiyor faizini ise siliyordu. Aradan geçen 99 yılda tam 52 vergi affı yasası çıktı. Bu aflar bazen verginin tamamını bazen bir kısmını ve çoğunlukla da faizini ve cezalarını silen yasalardı. Bu vergiler incelendiğine muamele vergisi, varlık vergisi afları dikkat çekiyor. Çok konuşulanlardan spor kulüplerine ilk af 1963 yılında çıkarılmış. İlk vergi kaçakçılığına af ise yine Şubat 1963'te çıkarılan bir yasa ile sağlanmış. 1974'te ise ilk kapsamlı af düzenlemesi yapılmış. Cumhuriyetin 50'inci yılı nedenile çıkarılan bir yasa ile bir çok suç gibi vergi suçları da affedilmiş. 1983, 1992, 2003 ve 2011'de geniş kapsamlı aflar çıkarılmış.

İŞTE AFLARI ÇIKARAN BAKANLAR

2011'DEN SONRAKİLER YAPILANDIRMA

Son yıllarda ise vergi afları giderek sıkılaştı. Örneğin 2003'ten bu yana yaklaşık 1.5 yılda bir vergi affı yasası çıktı. Bu da başta iş dünyası olmak üzere her 1.5 yılın sonunda af beklentisi yarattı. Vatandaşların büyük bölümü vergisini af yasalarından yararlanarak cezasız veya daha az faize katlanarak ödemeyi alışkanlık haline getirdi. 2003'ten bu yana gelen 14 affın çoğunluğu daha ziyade vergi anaparaları değil ceza ve faizlerinin silinmesi şeklinde oldu. 2011'deki geniş kapsamlı affın ardından çıkarılan tüm aflar borçların yeniden yapılandırılması oldu. Yani asıl vergi değil ceza ve faizler indirildi ve ödeme kolaylaştırıldı. Ancak matrah artırımları ise vergi incelemelerinden kurtulmak için vatandaşların kullandığı önemli bir enstrüman oldu.

SADECE KOLAYLAŞTIRMA OLABİLİR

Son günlerde ise yine aradan geçen 1.5 yılın ardından yeni bir vergi affının hazırlığı olduğu yönünde. İş dünyası belki de hükümeti yeni bir affa zorlamak için bunu konuşsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise işin doğası gereği herhangi bir sinyal yok. Çünkü eğer pozitif yönde bir haber olursa bu kez vergi ödeyenler bile ödemeyi kesiyor. Bütçe zor durumda kalıyor. Piyasada hazırlığı yapılan düzenlemenin bir af değil ödeme kolaylığı sağlayacak düzenleme olduğu ifade ediliyor. Bazı kaynaklar Mayıs 2020'de matrah artırımını da içine alan bir düzenleme bekliyor. Çünkü şu anda sadece 2018 kazançları matrah artırımı kapsamında değil. 2019 kazançlarını da kapsamda olması için mayısta yapılacak bir düzenleme ile Nisan 2020'de verilecek 2019 beyannameleri kapsam içine alınabilir.

BÜTÇE AÇIĞI 100 MİLYAR LİRA

Yapılandırmanın bu kadar sık olmasında ekonominin durgun olduğu dönemlerde vatandaşın ödemek istediği halde vergisini ödeyememesi büyük rol oynuyor. Çünkü vatandaşlardan yapılandırma yapanların yüzde 80'i borcu yapılandırıldıktan sonra düzgün ödemeye başlıyor. Sonlara doğru bu oran yüzde 20'lere kadar düşüyor. Bunu gören Maliye son düzenlemelerinde 2 taksidi kaçıranları kabul ediyor ancak bu kez vatandaş 3'üncü taksidi kaçırabiliyor. Diğer yandan yargıda biriken vergi davaları tasfiye ediliyor. Cezalar silinince anaparalar ödenebilir hale geliyor.

Devlet açısından ise son dönemlerde tüm tek seferlik gelir düzenlemelerine ve Merkez Bankası yedek akçesi kullanıldığı halde bütçe 100 milyar lira açık verdi. Ekonomide tüketim artmadıkça KDV ve ÖTV üzerine kurulmuş bütçe gelirleri bir türlü artmıyor. Yeni düzenlemenin bütçeyi de biraz toparlayabileceği ifade ediliyor.

İŞTE 52 VERGİ AFFI

Tarih Sayı Başlık İçerik 1 29.09.1920 30 A’şar Mültezimlerinden Eday-ı Deyin Edenlerin Emlak-i Merhüne ve Mütefevvizelerinin İadesine Dair Kanun Mültezimlere ödeme kolaylığı: Asıl ödenir, faiz silinir. 2 23.04.1921 145 Elviyeyi Selasede Vergilerin Sureti Cibayetine Dair Kanun 3 22.03.1934 2395 Kazanç vergisi Kanunu Eski kazanç vergisi kaldırılır, eski kanuna göre salınıp tahsil edilmeyen vergiler silinir. 4 04.07.1934 2566 Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa Bazı vergiler için kısmen ödeme 5 14.06.1935 2821 Bazı Şekerli Maddelerden Alınmamış Olan Muamele Vergisinin Terkinine Dair Kanun Muamele vergisi affı. 1934 öncesi borçlarının silinmesi. 6 26.01.1939 3586 Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa Arazi vergisi affı 7 17.09.1943 4501 Varlık Vergisi Kanunu’na Ek Kanun Varlık vergisi affı (ücret) 8 15.03.1944 4530 Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Yasa Varlık vergisi affı 9 05.06.1946 4920 Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkında Kanun Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri için af 10 21.05.1947 5050 Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa Yürürlükten kaldırılan vergi artıklarının affı 11 06.07.1948 5240 Götürü Olarak Alınan Nebati Yağ Muamele Vergileri Cezalarından Tahsil Edilemeyen Kısmının Alınmaması Hakkında Kanun Muamele vergisi ceza affı 12 26.10.1960 113 Af Kanunu 27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenen çok sayıda suçun affı. Para cezalarında af var, vergi cezalarında yok. 13 28.02.1961 281 Bir Kısım Vergi Cezalariyle Gecikme Zamlarının Tecil Ve Tasfiyesine Dair Kanun Her türlü vergi, ceza, faizin 5 yılda ödenmesi, bunların bir kısmının silinmesi. 14 19.02.1963 202 31/12/1960 Tarihli Ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Ve Bir Kısım Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun. Götürü ücretler üzerinden alınan vergide af. 15 23.02.1963 218 Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Usulsüzlük cezalarının tamamı, kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedilir. 16 13.06.1963 252 Spor Kulüplerince Oyunculara Ve Karşı Kulüplere Şimdiye Kadar Ödenmiş Bulunan Transfer Ücretleriyle Teşvik Primlerinden Mütevellit Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun. Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı