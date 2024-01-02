Verem Savaş Haftası nedir? Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası ile ilgili detaylar
Türkiye'de her yıl, Ocak ayının ilk Pazartesisi ile başlayan hafta Veremle Savaş Eğitimi Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu yıl 77. kez Verem Savaş Haftası etkinlikleri düzenlenecek. İşte Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası ile ilgili detaylar...
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Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle geçecek. İçinde bulunduğumuz haftanın detayları merak edilip araştırılıyor. Peki, Verem Savaş Haftası nedir? Verem Savaş haftasında neler yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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VEREM SAVAŞ HAFTASI NEDİR?
Ülkemizde “Verem Eğitimi ve Farkındalık (Propoganda) Haftası” etkinlikleri 1947 yılından itibaren düzenlenmektedir. Tüberküloz, görülme sıklığı ve etkileri nedeniyle, küresel mücadele gerektiren önemli halk sağlığı sorunları arasında bulunmaktadır.
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Her yıl, ocak ayının ilk pazar gününü izleyen hafta boyunca, verem hastalığı ve bu hastalıkla mücadele hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve hastalığa kamuoyunun dikkati çekilmektedir.
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Bu amaçla sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmekte, okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları yapılmakta, vatandaşa hastalıkla ilgili eğitimler verilmekte, hazırlanan afiş ve broşürler dağıtılmakta, yazılı ve görsel basın yoluyla bilgilendirmeler yapılmaktadır.