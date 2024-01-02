Verem Savaş Haftası nedir? Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası ile ilgili detaylar

Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle geçecek. İçinde bulunduğumuz haftanın detayları merak edilip araştırılıyor. Peki, Verem Savaş Haftası nedir? Verem Savaş haftasında neler yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı...