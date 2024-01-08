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        Haberler Gündem Verem Haftası farkındalık haftası bitti! Verem nedir, etkileri nelerdir ve ölümcül bir hastalık mıdır?

        Verem Farkındalık Haftası tamamlandı! Hâlâ en yaygın hastalıklardan biri olan verem nedir?

        Her sene vereme ve etkilerine dikkat çekmek için düzenlenen Verem Haftası bu sene için tamamlandı. Hâlâ yer yer bulaşıcı hatta ölümcül olan verem hastalığının geçmişi M.Ö. 3000 yıllara dayanmasına rağmen her yıl 8.8 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor; 1.5 milyon kişi ise veremden hayatını kaybediyor. İşte, Verem Haftasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:03
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        • 1

          Türkiye'de her yıl Ocak ayının ilk Pazartesi günü ile başlayan Verem Haftası bu sene 1 ile 7 Ocak arasında düzenlendi. Verem (tüberküloz) bir bakteri tarafından oluşturulan ve türüne göre bulaşıcı bir hastalıktır. Öksürmek, hapşırmak, konuşmak ile çevreye yayılır ve kişinin etrafında olan herkesi etkiler. Her sene Ocak ayında verem hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen Verem Haftası bu sene de tamamlandı. İşte, Verem Haftasına dair detaylar...

        • 2

          VEREM SAVAŞ HAFTASI NEDİR?

          Ülkemizde “Verem Eğitimi ve Farkındalık (Propoganda) Haftası” etkinlikleri 1947 yılından itibaren düzenlenmektedir. Tüberküloz, görülme sıklığı ve etkileri nedeniyle, küresel mücadele gerektiren önemli halk sağlığı sorunları arasında bulunmaktadır. Verem Haftası her sene 1 ile 7 Ocak arasında kutlanır.

        • 3

          VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR?

          Tüberküloz, M. tuberculosis adında bir bakteri tarafından oluşturulan, çok değişik klinik görünümlere sahip bir enfeksiyondur. Basiller, çoğunlukla akciğerlerde hastalık oluşturmalarına rağmen kemikler, eklemler, beyin, böbrekler, sindirim sistemi, omurga gibi organ ve sistemleri de etkileyebilmektedir.

        • 4

          VEREM HÂLÂ DÜNYADAKİ EN ÖLÜMCÜL HASTALIKLARDAN BİRİ

          Tüm çabalara rağmen halen dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir. Yerküre üzerinde yaşayan her üç kişiden birisi tüberküloz mikrobuyla karşılaşmış durumdadır; bunların yüzde 10’u yaşamlarının bir döneminde verem hastalığına yakalanırlar.

        • 5

          EN SIK GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR

          Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre dünyada vereme yakalanma sıklığı son 5 yıl içinde yüzbinde 142'den 128'e düşmüştür. Ancak halen her yıl 8,8 milyon kişi hastalığa yakalanmakta ve 1,4 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Tüberküloz erişkinlerde bulaşıcı hastalıklardan ölümün (HIV/AIDS’den sonra) ikinci nedenidir. Tüberküloz vakalarının yüzde 95’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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