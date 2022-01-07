2022 yılı başladığından beri yeni senede yaşanacak astroloji olayları da gündemde yerini aldı. Astroloji dünyası yeni seneye retroyla başlamıştı. 19 Aralık 2021 tarihinde başlayan Venüs retrosu Oğlak burcunda başlamıştı. 2022 yılında da bir süre devam edeceği bilinen Venüs retrosunun ne zaman biteceği ve venüs retrosunun burçlara etkileri en çok merak edilen konulardan olmaya devam ediyor. Duygu İslamoğlu, HT Hayat'ta Venüs Retrosu ne zaman bitecek sorusunun yanıtını ve venüs retrosunun etkilerini yazdı.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Mitolojide tanrıçalarla bir tutulan, astrolojide güzellik, haz, zevkler, sanat ve estetik konularıyla bağdaştırılan Venüs gezegeni, 19 Aralık’ta Oğlak burcunda geri gitmeye başladı.

Venüs restrosunun 30 Ocak'ta sona ereceği bekleniyor.

VENÜS RETROSU 2022 ETKİLERİ NELER?

1- Eski sevgililere pas vermeyin

Venüs geri gitmeye başlayınca, eski aşkların külleri de hareketlenmeye, hatta burada azıcık bir ateş kaldıysa harlanmaya başlar. Hayatınızdan çıkardığınız biri durduk yerde ‘uyudun mu’ diye mesaj atarsa, sizi rüyasında gördüğünü söyleyip nasıl olduğunuzu sorarsa, kafasını bir köşeden uzatıverirse, uyanık olun ve Venüs etkisini hatırlayın, gerekeni yapın. İlla ki masaya yatırılması gereken mevzular olduğunu düşünüyorsanız ya da eski sevgilinize bir şans daha vermeye niyetliyseniz, 30 Ocak’ta retronun bitmesini bekleyin. Elbette unutmayın ki, aynı etkiler sizin için de geçerli. Olur da bir gece vakti o hayırsız aklınıza düşerse, kendinizi onun sokağında dolanırken bulursanız, sabırlı olun ve harekete geçmeyin. Sizi bir kez daha dipsiz kuyulara çekmesi çok muhtemel o eski ilişki, Venüs’ün ışığı uzaktayken sizi biraz daha denerseniz mutlu olabileceğinize dair yanılgılara itebilir. Eğer bir süredir telefonunuzdaki fotoğrafları/mesajları silmeye eliniz gitmediyse, bunun için harika bir zaman. Silin gitsin.



2- Yeni sevgililere de pas vermeyin

Gezegenler hangi konuları etkiliyorsa, geri gittiklerinde bu konularda kafamız birazcık karışabilir, dolayısıyla aşk tanrıçası Venüs bizden uzaklaştıkça, aşk-meşk meselelerinde sinyaller biraz yanlış yorumlanabilir. 40 gün 40 gece sürecek bu retro sürecinde tanıştığınız ve yakınlaştığınız biri, size dünya güzeli gibi görünüyor olsa bile, astrologlar ilişki ile ilgili karar vermek için retronun bitişini beklememiz gerektiği konusunda hemfikir. Çayınızı kahvenizi için, günaydın mesajları atmaya başlamak için 30 Ocak’tan sonrasını bekleyin.



3- Saçınızı başınızı değiştirmeyin

Aşk-meşk konularında olduğu gibi, estetik konularda da yanılgılara kapılmamız an meselesi. Saçlarınızı bir süredir kısacık kestirmeyi ya da pembeye boyatmayı düşünüyorsanız, Venüs retrosu kesinlikle bunun için en yanlış zaman. Bu dönemde yapılan radikal estetik değişimler, retro süresince gözümüze çok güzel gözükebilir ancak 30 Ocak’ta retro sona erdiğinde, muhtemelen Instagram’a koyduğunuz tüm fotoğraflarınızı kaldırmak isteyeceksiniz. Astrologlar, aynı dikkati estetik operasyonlar konusunda da göstermemiz gerektiğini söylüyor. Acelesi yoksa, her türlü estetik müdahaleden kaçının. Zaten ne acelesi olacak!



4- Cildinizi ve dişlerinizi rahat bırakın

Bu seneki Venüs retrosu, Oğlak burcunda gerçekleşecek. Uzmanlar bunun özellikle cilt ve dişlerle ilgili konuları etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar. Cilt bakımı ya da diş bakımı için uygun bir zaman olmamakla birlikte, her zamanki rutin bakımlarınızı sürdürmenizde elbette bir sakınca yok. Sadece cildinizle ya da dişlerinizle ilgili acil olmayan özel bir işlem yaptıracaksanız, Venüs retrosu bitene kadar beklemeniz öneriliyor.