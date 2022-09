Venedik'te 'Altın Aslan' sahiplerini buldu

79. Venedik Film Fesivali'nde Altın Aslan Laura Poitras'ın yönettiği belgesel 'All the Beauty and the Bloodshed'in oldu. Cate Blanchett 'En İyi Kadın Oyuncu', Colin Farrell ise 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerini kazandı.

31 Ağustos'ta başlayan sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Venedik Film Festivali dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 79. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan, Laura Poitras'ın yönettiği belgesel 'All the Beauty and the Bloodshed'e gitti.

'All the Beauty and the Bloodshed'

Amerikalı fotoğrafçı Nan Goldin'in hayatını anlatan film festival tarihinde Altın Aslan alan ikinci belgesel oldu. Poitras törende yaptığı konuşmada "Belgeselleri sinema olarak tanıdıkları için jüriye teşekkür ediyorum" dedi.

'TAR' Cate Blanchett

Festivalde En İyi Kadın oyuncu ödülünü Todd Field'in yeni filmi 'TAR'da orkestra şefi Lydia Tár'ı canlandıran Cate Blanchett kazandı. En İyi Erkek oyuncu ödülü ise Martin McDonagh'ın 'The Banshees of Inısherin' filmindeki rolüyle Colin Farrell'in oldu.

''The Banshees of Inısherin' Colin Farrell

Gümüş Aslan ödülü Luca Guadagnino'nun 'Bones and All' filmine giderken filmin genç yıldızı Taylor Rusell 'En İyi Genç Oyuncu' seçildi. 'En İyi Senaryo' ödülüne 'The Banshees of Inısherin'in ile Martin McDonagh layık görüldü. Jüri Özel Ödül'ü ise İranlı usta sinemacı Jafan Panahi'ye verildi.