Venedik Deniz Savaşı Önemi ve Özeti - Venedik Savaşları Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

İşte, Venedik Deniz Savaşı önemi ve özeti, Venedik Savaşları tarihi, nedenleri sonuçları ve tarafları hakkında tüm detaylar…

Venedik Deniz Savaşları Özeti

Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında üç asır boyunca birçok savaş yaşanmıştır. Akdeniz’e hâkim olmanın aynı zamanda ticaret yollarına hâkim olmak anlamına geldiği düşünüldüğünde, iki devletin de Akdeniz üzerinde hâkimiyet kurma amacıyla karşı karşıya gelmeleri elbette ki kaçınılmazdır.

Şimdi gelin, iki devlet arasında yaşanan bu savaşlara bir göz atalım.

1416 Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı:

1416 senesinde gerçekleşen bu savaş, Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı olması açısından büyük önem taşımaktadır. 1. Mehmed önderliğinde ve Çalı Bey komutasında olan Osmanlı donanması bu savaşı kaybetmiştir. 1416 tarihindeki bu ilk Osmanlı Venedik deniz savaşının adı, Gelibolu Muharebesi ya da Çalı Bey Savaşı olarak tarihi kaynaklarda geçmektedir.

1422 – 1430 Selanik Kuşatması

Tarihteki bir diğer Osmanlı Venedik mücadelesine sahne olan savaş ise Selanik’in kuşatılmasıdır. 1422 ile 1430 yılları arası süren savaşın neticesinde Selanik, I. Murad tarafından zapt edilmiştir.

1463 – 1479 Osmanlı Venedik Savaşları

Savaş, Osmanlı Devleti’nin Ege adalarını ele geçirmesi üzerine başlamış ve 16 yıl sürmüştür. Savaşın sonunda iki devlet arasında bir barış antlaşması imzalanmış ve Eğriboz’un da dâhil olduğu birçok ada Osmanlı Devleti hâkimiyetine geçmiştir.

1499 – 1503 Osmanlı Venedik Savaşı

Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra gerçekleşen ilk Osmanlı Venedik savaşıdır. Modon Kuşatması (1500), Modon Deniz Muharebesi (1500) ve Dıraç Kuşatması’na (1501) sahne olan Osmanlı Venedik Savaşı sonuçları açısından büyük bir önem ifade etmektedir. Yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış; Modon ve Dıraç kaleleri Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

1537 – 1540 Osmanlı Venedik Savaşı

1537 ile 1540 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı Venedik Savaşı dendiği zaman, akla ilk gelen Preveze Deniz Savaşı olacaktır. 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması ile Andre Doria komutasında Haçlı Donanması arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Venedik Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyeti ile sonuçlanan Venedik Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

Korfo Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması

Akdeniz ve Ege’deki Osmanlı üstünlüğünün sona erdirilmek istenmesi

Venedik Savaşı Sonuçları

1537 - 1540 Venedik Savaşı’nın sonuçları aynı zamanda kazanılan Preveze Deniz Savaşı’nın da sonuçlarını oluşturur.

Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmiştir.

Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir.

Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

Osmanlı donanması, Akdeniz’in en güçlü donanması konumuna gelmiştir.

Venedik Savaşı Önemi

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan ve 1537 ile 1540 yılları arasında gerçekleşen Venedik Savaşı’nın önemi, Preveze Deniz Savaşı sonrası kazanılan zaferden ileri gelmektedir. 1538 yılında kazanılan galibiyet sonrası Akdeniz Türk hâkimiyetine girmiştir. Bu sayede, bölgedeki korsancılık faaliyetleri engellenmiş olup Akdeniz emniyetli bir yer haline gelmiştir.

Venedik Savaşı Hangi Padişah Döneminde Yapılmıştır?

1537 – 1540 yılları arası süren ve sonunda Osmanlı Devleti’nin kazandığı Venedik Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Ayrıca bu savaş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen ilk Osmanlı – Venedik savaşıdır.

1570 – 1573 Osmanlı Venedik Savaşı

1570 yılında Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethetmesi üzerine, Venedik önderliğinde bir kutsal ittifak oluşturuldu. 1571’de Osmanlı donanması ile Haçlı donanmasını Akdeniz’de karşı karşıya getiren İnebahtı Savaşı’nı Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Osmanlı donanması bu savaşta ağır kayıplar vermiş ve Akdeniz’de büyük bir itibar kaybı yaşamıştır.

1645 – 1669 Girit Savaşı

Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri arasında gerçekleşen ve 22 yıl süren savaşın sonunda Girit, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

1683 – 1699 Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları

2. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, içlerinde Venedik’in de bulunduğu bir grup Avrupa ülkesi Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçmişlerdir. 16 yıl boyunca birçok muharebenin yaşandığı savaşı, Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Savaş sonrası 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’yla birlikte Balkanlar ve Orta Avrupa’daki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.

1715 – 1718 Osmanlı – Avusturya – Venedik Savaşı

1699 yılında gerçekleşen Karlofça Antlaşması sonrası kaybettiği yerleri geri almak isteyen Osmanlı Devleti’nin mağlup olduğu bir savaştır. Savaş sonrası, 1718 yılında imzalan Pasarofça Antlaşması’yla birlikte Belgrad kaybedilmiştir.