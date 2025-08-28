Habertürk
        'Veliaht'tan yeni bir tanıtım yayınlandı

        ‘Veliaht’tan yeni bir tanıtım yayınlandı

        11 Eylül Perşembe akşamı SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Veliaht'tan dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı. Geri sayımın başladığı dizinin yayınlanan yeni tanıtımı aksiyon dolu sahneleri ve karakterlere dair ilk ipuçlarıyla heyecanı artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:04
        Yeni bir tanıtım yayınlandı
        11 Eylül Perşembe akşamı SHOW TV’de ekranlara gelecek, FARO ve Gold Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Veliaht’tan dikkat çeken bir tanıtım daha yayınlandı.

        Geri sayımın başladığı dizinin yayınlanan yeni tanıtımı aksiyon dolu sahneleri ve karakterlere dair ilk ipuçlarıyla heyecanı artırdı.

        İşte Veliaht’ın 2'nci tanıtımı;

        “ÇOCUKLAR BABALARININ GÜNAHLARINI ÇEKERLERMİŞ!”

        Yayınlanan tanıtımda; Zülfikar Karslı (Ercan Kesal), Timur’u (Akın Akınözü) tanımak için ilk adımı atarken; Timur’un Reyhan’ı (Serra Arıtürk) kurtardığı aksiyon sahneleri ‘Veliaht’ın güçlü hikâyesine dair ilk izlenimleri veriyor. Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Derya’nın (Hazal Türesan) birbirlerine bakışları ikilinin hikâyesine dair akıllarda soru işareti bırakırken, Zülfikar’ın oğlu Zafer’den özür dilemesi dikkat çekiyor. Reyhan ile Timur’un tanışması ise tanıtıma damgasını vuruyor. 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizi şimdiden merakla bekleniyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi ‘Veliaht’, 11 Eylül Perşembe 20.00’de Show TV’de başlıyor!

        #veliaht

