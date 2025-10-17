'Veliaht' reytinglerde zirvede

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, soluksuz izlenen 6'ncı bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Reytinglerde AB ve ABC1 kategorilerinde birinci olan dizinin yeni bölümünde Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanırken bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki etti. Özellikle Zafer bu durumdan çok etkilenirken bölümün finalinde konağa gelen Selim’in karşısına çıkıp gerçek Zafer olduğunu açıkladı.

Yeni bölümüyle yine reytinglerde zirvede yer alan dizi ABC1 20+’da 5,85 izlenme oranı (rating) 17,85 izlenme payı (share), Total’de de 4,65 izlenme oranı (rating) 14,47 izlenme payı (share) ve AB’de 4,59 izlenme oranı (rating) 16,97 izlenme payı (share) elde ederek AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’ heyecanı yüksek 6'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi 6'ncı bölümüyle de sosyal medyada çok konuşulmayı sürdürdü.

Hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi zorlayan diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 5 saat, #AkınAkınözü etiketi de 11 saat X Türkiye'de TT listesinde yer aldı. 'VELİAHT'IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 6'ncı bölümünde Timur, Zülfikar Karslı'yı korurken otogarda herkesin gözü önünde vuruldu. Bu olay otogarda büyük bir olay yaratırken Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisine de yeni bir boyut getirdi. Timur'un Zülfikar Ağa için ölümü göze alması konaktaki yaşamı da etkilerken bu durumdan en çok Zafer rahatsız olmaya başladı. Zülfikar Ağa ise Timur'u ailenin ferdi gibi artık kendi yemek masalarında görmek istediğini söyledi. Timur, Karslı Ailesi'nin yemek masasında: Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamakla uğraştı. Timur ise Zülfikar Ağa'nın izniyle annesini görmeye gitti ve ona kendini göstermeden annesinin yemeğini yedi ve onun sesini duydu. Timur'un yaşadığı duygu dolu anlar seyircileri de derinden etkiledi.

Timur'un annesine yaklaştığı anlar: Bütün bunlar yaşanırken Timur ve Reyhan giderek birbirlerine bağlanmaya başladı. Timur'un vurulmasıyla Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşti. Timur ise Karslı Ailesi'nin geçmiş sırlarının yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark etti. Hem kendisi hem de onun için savaşmaya hazır olduğunu Reyhan'a söyledi. Timur Ailesi ve Reyhan için kalmayı kabul etti: Otogar ve konakta gerilim devam ederken Derya babasının kendisine tavır almasıyla tüm işlerden çekilme kararı aldı. Yahya'yla olan geçmişi ise ikisini bir araya getirmeye devam ediyordu. Otogarda yeniden karşılaşan Yahya ve Derya, herkesten gizli tuvalette bir araya geldi. Yahya verdiği anahtarı kullanırsa bir daha o kadar kolay hayatından çıkamayacağı konusunda Derya'yı uyardı. Tüm bu olaylardan şüphelenen Beyazıt ise ikiliyi az kalsın yakalayacaktı. Yahya, Derya'yı uyardı: Karslı Ailesi çalkalanmaya devam ederken Selim de Zülfikar Karslı'nın kendisini otogardan sürme kararı sonrası soluğu konakta aldı. Zülfikar Ağa'ya hesap soran Selim'e, Zülfikar senin kararını Zafer vermeli deyip Timur'u çağırdı. Timur, Selim'le konuşurken onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Herkesten gizli dışarı çıkan Zafer, tüm ailenin bakışları altında Selim'e "Zafer Karslı benim" diyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Yeni bölümde ailenin en büyük sırrının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu akıllara gelirken, Zafer Karslı'yla ilgili yaşanacaklar büyük bir merak konusu oldu.

İşte heyecan dolu final sahnesi: 7'NCİ BÖLÜMDEN DUYGU DOLU ÖN İZLEME SAHNESİ Altıncı bölümün ardından yeni bölümden yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde Yahya ve Selim’i yüzleşirken görüyoruz. Yahya, başına bir şey gelmesinden korktuğunu kardeşine haykırırken Selim de babası yerine onu koyduğunu söylüyor. Selim büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Yahya’nın hem onu hem babasını bu süreçte unuttuğunu söyleyip neden böyle olduğunu soruyor. Duygusu yüksek ön izleme sahnesi yeni bölümde iki kardeş arasında yaşanacaklara dair ilk sinyalleri veriyor. Veliaht’ın 7'nci bölüm ön izlemesi: ‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!