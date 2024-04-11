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        Haberler Dünyadan Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa ilk çocuklarını bekliyorlar

        Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa ilk çocuklarını bekliyorlar

        Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Prensesi Rajwa, 1 Haziran 2023'te evlendi. Çift; ilk çocuklarını beklediklerini, kraliyetin resmi sosyal hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:26
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          1 Haziran 2023'te evlenen Ürdün Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa, Nisan ayında ilk çocuklarını beklediklerini kraliyetin resmi sosyal hesabından duyurdu. Çiftin bebekleri aynı zamanda Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın ilk torunu olacak.

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          Çiftin Amman'daki düğünü, yıldızlar geçidine sahne olmuştu.

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          Düğün, çiftin birliğini kutlamak için aralarında İngiliz kraliyet ailesini temsil eden Prens William ve Kate Middleton'un da bulunduğu dünyanın dört bir yanından kraliyet mensuplarını bir araya getirmişti.

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          Her ne kadar ikili, aşk hikâyelerinin bazı ayrıntılarını kamuoyunun gözünden uzak tutsa da zaman zaman medyayla olan ilişkilerine dair kısa bilgiler paylaştı. Mayıs 2023'te yayınlanan bir röportajda Veliaht Prens Hüseyin, Prenses Rajwa ile ilişkisinin nasıl oluştuğuna dair açıklama yapmıştı. Prens; "Rajwa ile okuldan eski bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım" diye açıkladı ve ekledi; "Kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü Rajwa gibi biriyle her gün tanışmıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: Backgrid usa, Instagram, Avalon

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