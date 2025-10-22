'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden heyecanı yükselten bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

'Veliaht', yarın akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek!

Yayınlanan ön izleme sahnesinde; Timur ve Yahya’nın sırt sırta verip kavga etmesi, aksiyon dolu anlara sahne oluyor. Yahya’ya göre iki eski dostun yeniden omuz omuza gelmesi, aralarındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koyuyor. Sahneye Yahya’nın “Silah var mı, yok mu?” sözleri damga vuruyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!