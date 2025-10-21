Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Veliaht'ın yedinci bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:58
        "Bir karar ver Zafer'im"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yedinci bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı.

        'Veliaht' 7. Bölüm 2. Ön İzlemesi:

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht' yeni bölümüyle perşembe akşam, saat 20.00'de SHOW TV'de!

