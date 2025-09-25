Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak

        'Veliaht'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Veliaht', 3'üncü bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:49
        Esenler Otogarı'na bomba gibi geliyor
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın 3'üncü bölümü bu akşam yayınlanacak.

        Heyecanla beklenen yeni bölümde 'Timur'un veliaht 'Zafer Karslı' olarak ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirecek.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        REKLAM

        'Veliaht' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #veliaht

