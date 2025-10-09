Veliaht 5.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht yeni bölüm tamamı full izle ekranı
Show TV ekranlarında bu akşam Veliaht 5.bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı takip etmek isteyenler Veliaht 5.bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde Zülfikar'ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. İşte, Veliaht izle ekranı ve son bölüm özeti
VELİAHT 5.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir.
Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkânsız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı’na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.
VELİAHT 5. BÖLÜM CANLI İZLE
Veliaht yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.
