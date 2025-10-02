Veliaht 4. bölümde neler olacak? Show TV Veliaht 4. bölüm canlı izleme ekranı
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, seyircilerden tam not aldı. İlk üç bölümüyle reytinglerde başarı yakalayan dizi 4. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranı üzerinden diziyi anlık ve kesintisiz bir şekilde izleyebilir. Peki, Veliaht 4. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı
Show TV'nin yeni yapımı Veliaht, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen dizinin 4. bölümü bu akşam ekrana gelecek.
VELİAHT 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar.
Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekâlet toplayarak başa geçmek ister.
Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim’in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur.
Anneleri Gönül’ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler.
Zülfikar, Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.
