Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht 4. bölüm canlı izle | Show TV canlı yayın ekranı ile Veliaht 4. bölümü anlık, kesintisiz, canlı, HD izle

        Veliaht 4. bölümde neler olacak? Show TV Veliaht 4. bölüm canlı izleme ekranı

        Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, seyircilerden tam not aldı. İlk üç bölümüyle reytinglerde başarı yakalayan dizi 4. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler Show TV canlı yayın ekranı üzerinden diziyi anlık ve kesintisiz bir şekilde izleyebilir. Peki, Veliaht 4. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin yeni yapımı Veliaht, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen dizinin 4. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Show TV canlı yayın sayfası üzerinden bölümü anlık ve kesintisiz şekilde takip edebilecek. Peki, Veliaht’ın 4. bölümünde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, yeni bölüm ayrıntıları ve Show TV canlı izleme bağlantısı…

        • 2

          VELİAHT 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar.

        • 3

          Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekâlet toplayarak başa geçmek ister.

        • 4

          Yahya’nın başına buyruk kardeşi Selim’in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur.

        • 5

          Anneleri Gönül’ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler.

        • 6

          Zülfikar, Derya’nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.

        • 7

          VELİAHT 4. BÖLÜM CANLI İZLE

          Veliaht yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TÜM VELİAHT BÖLÜMLERİNİ İZLE

          Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'tan bu zamana kadar üç bölüm yayınlandı. Aşağıdaki linkten geçmiş bölümlere ulaşabilirsiniz.

          VELİAHT 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          VELİAHT 2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

          VELİAHT 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Habertürk Anasayfa