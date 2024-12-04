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        Haberler Gündem Politika Vekillere 'sosyal medya' uyarısı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den vekillere 'sosyal medya' uyarısı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısında milletvekillerine sosyal medya uyarısında bulundu. "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 04.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:34
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        Vekillere 'sosyal medya' uyarısı
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        CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 2025 yılı merkezi bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin yol haritası görüşüldü. Nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.

        SOSYAL MEDYA UYARISI

        Edinilen bilgiye göre toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine sosyal medya uyarısında bulundu. Son dönemde CHP Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerini kurultay tartışmasına ilişkin açıklamalarına da göndermede bulundu. Özel'in "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dediği belirtildi.

        MUHALİF VEKİLLER SÖZ ALMADI

        Muhalif milletvekillerinin ise, "Zaten söylediklerimiz dikkate alınmıyor" düşüncesiyle söz almadıkları kaydedildi.

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