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Vekaletle kurban kesmek caiz mi? Vekaletle kurbanlık kesilir mi?

Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler "Vekaletle kurban kesmek caiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı vekalet yoluyla kurban kesilip kesilemeyeceğine dair açıklama yaptı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Giriş: 23.06.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla araştırılan konulardan biri de vekaletle kurbanlık kesilip kesilemeyeceği oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki yakınları ya da kurumlar vasıtasıyla kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için "Vekaletle kurban kesmek caiz mi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

  • VEKALETLE KURBAN KESMEK CAİZ Mİ?

    Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

  • Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

  • VEKALETLE YURT DIŞINDA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

    Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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