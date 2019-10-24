Vejetaryen beslenme; tavuk, balık et gibi hayvansal gıdaları tüketmeden beslenme şeklidir. Vejetaryen beslenenler kendi yeme tarzlarına göre gruplara ayrılmaktadırlar.

Vegan Beslenme: En katı olan beslenmedir. Tavuk, et ve balık gibi gıdaların yanında süt ve süt ürünleri, yumurta gibi gıdaları da tüketmezler. Hatta annesi ile gözü olan hiç bir canlı ile beslenmezler.

Lakto-vejetaryen: Balık et ve tavuk gibi hayvansal gıdalar tüketmezler ancak süt, yoğurt ve peynir gibi besinleri yerler.

Lacto-ovo vejetaryen: Et ürünleri yemeyerek süt ve süt ürünleri ile beraber yumurtada yerler.

Semivejetaryen (yarı vejetaryen): Sebze tüketirler. Süt ve süt ürünleri ile yumurta da yerler. Az miktarda et, balık ve tavuk yiyebilirler.

Vegan beslenme şekli oldukça zor bir beslenmedir. Dışarda yemeye düşkün kişiler bu tarz beslenmeye gelemezler. Veyetaryen beslenme uygulayan kişilerde kolesterol seviyesi çok düşük olur. Hatta hiç et yemeyen vegan grubunda oldukça düşük seviyede kalır.

Kalp ve damar hastalıkları vejetaryen beslenenlerde %24 daha az ölüm riski oluşmasını sağlar. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve obezite olma riski de oldukça düşmektedir.

Veyetaryen beslenenlerde, kabızlık ve hazımsızlık gibi şikayetler olmaz. Sindirim sistemleri düzenli çalışır. Sağlıklı yaşamak için oluşması gereken bir hayat biçimi olmalıdır. Vejetaryenler için beslenme değil, bir yaşam biçimidir. Sağlıklı olmaya özen gösterirler. Spor yaparlar, sigara kullanmazlar ve kilolarına dikkat ederler.

Sağlıklı yaşam açısından olması gereken bir beslenme şeklidir. Protein gibi gıdalarda bakliyatlardan elde edilebilir. O açıdan vejetaryen beslenme; sağlığın adıdır.