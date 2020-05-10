Vefa Sosyal Grubu şehit annelerini ve yaşlıları ziyaret etti - HAKKARİ

Vefa Sosyal Grubu belirledikleri evlere giderek annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelere çeşitli hediyeler veren grup, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajını da iletti.Anneler, ekiplere teşekkür etti.

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