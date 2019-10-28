Süper Lig'de 9. haftayı 5-1'lik Konyaspor galibiyeti ile kapatan Fenerbahçe'de Vedat Muriç karşılaşma sonrası aralarında Habertürk Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Kosovalı golcünün sözleri:

"ÖNEMLİ OLAN GOL ATMAM DEĞİL"

"Önemli olan gol atmam değil, ben forvetim. Golle tartılan bir mevkiide oynuyorum ama benim futbol görüşüme göre benim gol atmamdan daha önemli olan takımımın kazanması. Takımım kazansın yeter benim için, takım kazandıysa ne mutlu bana. Hem ben gol atıp hem de takım kazanırsa tabii ki daha fazla mutlu olurum."

"NE KADAR DESTEK O KADAR ÇOK GOL"

"Etrafımda çok yetenekli futbolcularla oynuyorum. İsim isim saymayayım, hepsi yetenekli çünkü. Onlar hücuma ne kadar fazla katkı sağlarsa ceza sahasında ne kadar çok çoğalırsak benim için de avantaj oluyor. Bizim amacımız da zaten o. Fenerbahçe sürekli hücum düşünen hücum oynayan bir yapıya sahip. Hocamız da futbolcular olarak bizler de aynı mantalite aynı düşüncedeyiz. Sadece ben değil her forvet ne kadar çok destek görürse o kadar fazla gol atar."

"İNŞALLAH GOLLERİMİN ARDI ARKASI KESİLMEZ"

(Konyaspor'a attığı golle ilgili) “Kaleyi karşıya aldığımda tamamen vurmaya odaklandım. Sert bir vuruş yaptım, güzel gol oldu. İnşallah gollerimin devamı gelir, gollerimin ardı arkası kesilmez.”

"İYİ İDMAN, İYİ BESLENME VE İYİ UYKU..."

"Futbolun ömrü kısa. Bir futbolcu başarılı olmak istiyorsa kendine iyi bakmak zorunda. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sadece iyi idmanla değil uykuma da beslenmeme de dikkat ediyorum. İyi idman, iyi uyku, iyi beslenme üçü birleşince başarı da geliyor hem de kendimi fizik anlamda iyi hissediyorum. Elimden geldiği kadar da mücadele etmeye çalışıyorum. Sadece idman ya da maç performansı değil maçtan sonra ya da idman sonrası yapacağımız ilk 2-3 saat dinlenme beslenme uyku bir sporcu için çok önemli. Bunlara daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat ettiğim sürece de bunun faydasını gördüğümü düşünüyorum."

"MİLLİ ARAYA LİDER GİRMEK İSTİYORUZ"

"Bu sene lig inanılmaz bir rekabet söz konusu. Bundan 7-8 sene önce 9. haftada ilk 3-4 şekileniyordu. Zirve yarışı belli oluyordu. Artık böyle bir şey yok, ligde her takım her takımı yenebiliyor. Bir seri yakalayarak milli takım arasına lider girmek istiyoruz. 2 maçımızı başarıyla atlattık. Önümüzdeki deplasmanda Kayseri ve içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçlarını da alarak bu hedefimize ulaşacağız."

"FENER MAÇLARINA AYRI MOTİVASYONLA ÇIKARDIM"

"Fenerbahçe formasını giyen sadece Vedat Muriqi değil kim giyerse giysin bu formayı rakipler önlem alıyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadıklarında rakipler daha fazla motive oluyor. Ben de kendimden biliyorum. Ben de Rize’de oynarken Fenerbahçe maçlarında daha fazla motive oluyordum. Kadıköy’de böyle bir seyirci önünde oynamak her futbolcu için ekstra motivasyon oluyor."

"BANA KARŞI DAHA FAZLA ÖNEM ALIYORLAR"

"Rakipler daha fazla merkezi savunduğunda benim de işim zorlaşıyor. Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum, pozisyonları değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah Fenerbahçe formasına ve bu arkaya layık olurum. Elimden gelenin fazlasını vermeye çalıyorum. Bunu yaparsam ne mutlu bana."

"TARAFTAR BENİ BAĞRINA BASIYOR"

"Taraftarlarımız ilk geldiğinden beri bağrına basıyorlar bana çok güveniyorlar. O güvenini boşa çıkarmama devam edeceğim."