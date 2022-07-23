Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Lazio'ya giden Vedat Muric, İtalyan ekibine veda etti.

Club Brugge'e transferi son anda iptal olan Muric, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Mallorca'ya bonservisiyle transfer oldu. Transferin maliyeti henüz açıklanmadı.

Vedat Muric, geçen sezon Mallorca'da 17 maçta 5 gol atmıştı.