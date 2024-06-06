Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, kim gitti? 6 Haziran 2024 Survivor All Star eleme potasında kimler var?

        Veda gecesi! Survivor'da kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor All Star kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Merve, Atakan, Seda ve Nefise eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda etti. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Hilmi Cem Survivor'a veda eden son isim olmuştu. İşte 6 Haziran 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam etti. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Survivor eleme gecesi finalinde eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte Survivor'da eleme adayları ve adaya veda eden yarışmacı...

        • 2

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Merve

          Atakan

          Seda

          Nefise

        • 3

          DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

          NEFİSE-ATAKAN

          SEDA-MERVE

        • 4

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?

          Survivor'da eleme düellosu finaline Merve ve Nefise mücadelesi damga vurdu. İkili arasında adada kalma mücadelesi yaşandı. Eleme düellosu finalinde Nefise Merve'yi 5-1 skorla mağlup ederek adada kaldı. Bu sonuca göre Survivor'a bu hafta veda eden isim Merve Aydın oldu.

        • 5

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?

          Survivor'da 2 Haziran eleme gecesinde Hilmi Cem adaya veda eden isim olmuştu.

        Ekşi Elmalar filminin konusu
        Ekşi Elmalar filminin konusu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Tonlarca 'sahte gıda maddesi' ele geçirildi
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        TTNET'ten bir zam daha!
        TTNET'ten bir zam daha!
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Habertürk Anasayfa