        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürdü. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçti. Veda gecesinde şefler yarışmacılardan, kırmızı pancardan yaratıcı bir yemek yapmalarını isteyecek. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, 20. olarak yarışmaya veda etti. Peki, "MasterChef'te kim elendi? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 4 Ekim 2025 Cumartesi MasterChef'de elenen yarışmacı...

        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:16
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te, eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, dün akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. MasterChef'in yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Deniz

          Furkan

          Mert

          Onur

        • 4

          Murat Can

          Çağatay

          Sezer

