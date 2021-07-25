Vatikan’ın gayrimenkul varlıkları ilk defa paylaşıldı

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Vatikan’ın tarihinde ilk kez paylaştığı ayrıntılı finansal bilgiler kapsamında, 5 binden fazla mülke sahip olduğu anlaşıldı.

Vatikan’ın şeffaflık adımı olarak da değerlendirilen mülk bilgileri, cumartesi günü iki belgede yer aldı. Belgeler, 2020 için konsolide mali tablo ve kamu bütçesi ile ilişkili. 50 sayfadan fazla olan finansal bilgilerin yer aldığı dokümanda ayrıntılı grafikler ve tablolar da bulunuyor.

Guardian’ın aktardığı habere göre, İtalya'daki mülklerinin sadece yüzde 14'ü piyasa fiyatlarıyla kiralandı, diğerleri ise indirimli fiyatlarla, çoğu kilise çalışanlarına kiralandığını gösteriyor. Yaklaşık yüzde 40'ı ise okullar, manastırlar ve hastaneler gibi kurumsal yapılar.

Doküman kapsamında, Apostolik Makamı Vatan Mirası İdaresi (APSA)’nın Londra, Cenevre, Lozan ve Paris’in lüks bölgelerinde mülk yatırımları yaptığını gösterdi.

YOLSUZLUK DAVASI

2014 yılında, Londra'nın South Kensington semtinde Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından ‘‘yatırım olarak satın alınan mülk’’ ile ilişkili aralarında Kardinal Angelo Becciu’nun da bulunduğu 10 kişi, zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma gibi yolsuzluk suçlamalarla karşı karşıya.

DÖNÜM NOKTASI

Vatikan Ekonomi Sekreterliği (SPE) başkanı Peder Juan Antonio Guerrero Alves, Vatican News adlı internet haber sitesi platformunda Londra’da South Kensington’da alınan binanın yakında satılacağını söylerken duruşmanın Vatikan’ın ekonomik konulardaki ‘‘güvenilirliğinde’’ bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Gurdian, geçen sene Papa Fransuva/Francesco’ nun Devlet Sekreterliği fonlarının kontrolünü APSA'ya devrettiğini aktardı. Fonlar Vatikan Ekonomi Sekreterliği (SPE) tarafından denetlendi.

BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN BAĞIŞTAN 50 MİLYON AVRO ALINDI

2019’daki 79,2 milyon avroluk bütçe açığı 2020’de 64,8 milyon avroya düştü. Bütçe açığını kapatmak için kilisenin dünya çapındaki faaliyetlerinin yürütüldüğü Peter’s Pence olarak bilinen bağıştan 50 milyon avro alındı.

Vatikan bütçesi, 1,3 milyar üyeye sahip kilisenin yönetimini, küresel diplomatik temsilcilerini ve medya operasyonlarını denetleyen Roma Katolik Kilisesi’nin merkezi yönetimine ait. Vatikan Müzeleri ve Vatikan Bankası'nın da dahil olduğu Vatikan kenti ayrı bir bütçeye sahip.

Covid -19 salgını da Vatikan gelirlerini etkiledi. Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan Müzesi 2019 yılında pandemi öncesi 6 milyon ziyaretçiye kapılarını açarken 2020’de bu rakam ciddi oranda düştü.