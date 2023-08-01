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        Haberler Altın Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı - Altın Haberleri

        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Dünya Altın Konseyi verilerine göre ilk çeyrekte 30 ton altın alan TCMB 2023'ün ikinci çeyreğinde 132 ton altın sattı. Böylece ilk 6 ayda 102 ton ile dünyanın açık ara en fazla net altın satışı yapan merkez bankası oldu. Buna karşılık Türkiye'de iç pazarda vatandaşın altın para ve külçe alımları 98.1 ton ile rekor kırdı. Geçen senenin ilk 6 ayında altın para ve külçe talebi 19.7 tonda kalmıştı. Dünya Altın Konseyi, altında uygulanan geçici ithalat kısıtlamaları sebebiyle iç talebin TCMB'nin satışlarıyla karşılandığını belirtti

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 01.08.2023 - 12:35
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        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
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        Dünya Altın Konseyi (WGC) 2. çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre 2023'ün ikinci çeyreğinde küresel altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileyerek 921 tona çekildi. Yılın ilk 6 ayında da küresel altın talebi geçen yıla göre yüzde 6'lık düşüşle 2.062 ton oldu.

        İkinci çeyrekte dünya genelinde merkez bankaları 102.9 tonluk net altın alımı yaptı. Merkez bankalarının alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düştü.

        Bu düşüşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) net satışları etkili oldu. İlk çeyrekte 30.21 tonluk alım yapan TCMB, 2. çeyrekte ise 132.23 ton altın sattı. Böylece 2023'ün ilk 6 ayında 102 ton altın satışı gerçekleştirdi.

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        TCMB 2023'ün ilk 6 ayında dünyanın en fazla altın satan merkez bankası olurken, satışlarda TCMB'yi 38 ton ise Kazakistan Merkez Bankası ve 19 tonla Özbekistan Merkez Bankası takip etti. İlk 6 ayda en fazla net altın alımı yapan merkez bankası ise 103 ton ile Çin Merkez Bankası oldu. Singapur Merkez Bankası 73 ton ile Çin'i takip ederken Polonya Merkez Bankası 48 ton ile dünyanın en çok altın alan 3. merkez bankası oldu.

        WGC verilerine göre 1. ve 2. çeyrekte en fazla alım-satım yapan merkez bankaları:

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        'STRATEJİK DEĞİL TAKTİKSEL'

        Dünya Altın Konseyi raporunda TCMB'nin satışlarıyla ilgili olarak "TCMB, yurt içi altın talebinin çok güçlü olmasına yol açan ekonomik ve politik belirsizliklerin olduğu bir dönemde külçe altın ithalatına getirilen geçici kısmi yasağın ardından çok sıkı koşullara yanıt olarak yerel piyasada altın sattı. Bu nedenle, satışın stratejik değil taktiksel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

        Haziran itibarıyla dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:

        Sıra Ülke Ton
        1 ABD 8.133,5
        2 Almanya 3.352,6
        3 IMF 2.814,0
        4 İtalya 2.451,8
        5 Fransa 2.436,9
        6 Rusya 2.329,6
        7 Çin 2.113,5
        8 İsviçre 1.040,0
        9 Japonya 846,0
        10 Hindistan 797,4
        11 Hollanda 612,5
        12 ECB 506,5
        13 Türkiye 439,8
        14 Tayvan 423,6
        15 Portekiz 382,6
        16 Özbekistan 377,3
        17 S. Arabistan 323,1
        18 Kazakistan 313,5
        19 Birleşik Krallık 310,3
        20 Lübnan 286,8

        TCMB altın satarken Türkiye'de vatandaşların alımları ise son hızıyla devam etti. 2. çeyrekte altın takı/mücevher alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 10 tona ulaştı. Böylece 5 çeyrek üst üste altın takı satışlarında çift haneli yıllık büyüme kaydedildi. Yılın ilk 6 ayında altın takı/mücevher alımları geçen yılın ilk yarısına oranla yüzde 25 artarak 19.7 tona ulaştı. Bu, son 5 yılın en yüksek 6 aylık alımı oldu. WGC TL bazında altının rekor fiyatlara ulaşmasına rağmen yapılan alımların talebin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdiğini belirtti.

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        5 KATINA ÇIKTI

        2023'ün ilk 6 ayında Türkiye'deki altın külçe ve para alımları ise 98.1 ton ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Alımlar geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 5 katına çıktı. Altın para ve külçe alımlarının 48 tonu 2. çeyrekte gerçekleşti. WGC raporunda yüksek enflasyon, zayıf TL, gevşek para politikası ve sıkı rekabetle geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin güçlü bir kombinasyon yarattığı ifade edildi. Bunun yanında güvenilir bir yatırım alternatifinin olmaması Türkiye'de altına talebi artırdığı vurgulandı.

        Raporda bunun yanında zenginlerin de yüksek miktarda büyük ölçekli altın alımı yaptığını belirtildi. 2. çeyrekte getirilen kısmi altın ithalatı yasağı sebebiyle altın talebinin çoğunu TCMB'nin sağladığı bilgisine yer verildi.

        Türkiye'deki altın para ve külçe talebi:

        Yıl (6 ay) Alımlar (ton)
        2010 16,34
        2011 31,66
        2012 33,53
        2013 68,97
        2014 28,08
        2015 9,73
        2016 9,53
        2017 32,27
        2018 24,75
        2019 26,17
        2020 43,21
        2021 48,37
        2022 19,68
        2023 98,10
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