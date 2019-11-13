13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kış mevsimi geldi. Sıcaklıklar bir miktar düştü. Bir süreden bu yana ağırlıklı olarak gece olmak üzere günün belli saatlerinde da kombiler çalışmaya başladı. Bu yıl, doğalgaza peş peşe zam yapıldı. Doğalgazda, kümülatif artış yüzde 37’nin üzerinde gerçekleşti. Vatandaşın cebinden bu kış geçen yıla göre ısınma amacıyla daha çok para çıkacak.
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Türkiye’de yaklaşık 16 milyonu aktif, 3 milyonu da her bağlantı yaptırabilecek (alt yapının kapısına kadar geldiği) potansiyel doğalgaz abonesi bulunuyor. Doğalgaz kullanan, zamlar nedeniyle yoğun tüketimin olacağı kış mevsiminde yüksek fatura kaygısı taşıyan vatandaşlar için önemli bir gelişme gündeme geldi.
Doğalgaz sektörü, bu kışa ilişkin hava sıcaklığı ve tüketim beklentilerinde değişiklik yapmaya başladı. BOTAŞ ve sektör, mevsim normallerinden 3 dereceye kadar daha soğuk bir kış bekliyordu. Her bir derece soğuk, günlük 10 milyon metreküp ek tüketim anlamına geliyordu.
Uluslar arası bazı kuruluşlardan da alınan son meteorolojik tahminlere göre, sıcaklık düşmeyecek tersine normalin yarım ile bir derece üstünde seyredecek. Vatandaş, bu durumda göreceli olarak daha az gaz tüketecek.
45 MİLYAR METREKÜPE GERİLEYECEK
Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, Türkiye’nin 2017 yılında 53 milyar 322 milyon, 2018’de 48 milyar 907 milyon metreküp gaz tükettiğini anımsattı. Aktürk, bu yıl şu ana dek 34 milyar tüketimin söz konusu olduğunu belirterek, “Yıl sonu, en iyimser tahminle tüketim 45 milyar metreküpe çıkabilir. Bu iyimser bir tahmin. Daha altında bir tüketim rakamı ile de karşılaşabiliriz” dedi.
Tüketimde, sıcak hava kadar elektrik üretiminde gazın payının iyiden iyiye azalması ve sanayinin talebinin düşmesi de etkili diğer iki unsur arasında yer alıyor.
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