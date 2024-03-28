Varese-Bahçeşehir Koleji: 81-80 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Varese'ye deplasmanda 81-80 mağlup oldu.
Giriş: 28.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:30
FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Varese'ye konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 81-80 mağlup ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji ile Varese arasındaki rövanş karşılaşması 3 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Temsilcimiz rakibini en az 2 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını finale yazdıracak.
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