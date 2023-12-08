Vapur seferleri iptal mi edildi? 8 Aralık Cuma İDO-BUDO vapur ve feribot seferleri iptal edilen seferler...

Gün itibariyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) seferlerine dair bir kez daha iptal haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Bursa'da binlerce vatandaşın kullandığı deniz otobüsleri ile ilgili iptal edien 8 Aralık Cuma seferlerini derledik!