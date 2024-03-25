Vanspor kalecisi Nurullah Aslan'dan son dakika golü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Karacabey Belediye Spor - Van Spor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarına Vanspor kalecisi Nurullah Aslan attığı golle damga vurdu
Karacabey Belediye Spor ile Van Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Van Spor son dakikalarda mucize bir gol buldu.
KALECİ NURULLAH ASLAN'DAN KAFA GOLÜ
2-1 devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında Van Spor'un kullandığı kornerde kaleci Nurullah Aslan sahneye çıktı. Aslan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu. O anlar sosyal medyada çok konuluşuldu.