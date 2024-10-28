Atölyeye gelen kadınların dokumacılığı yanlarında getirdikleri çocuklarına da öğrettiklerini anlatan Nazime Bağlan, "Buradaki kilim desenleri ağırlıklı Hakkari olmak üzere Van yöresine ait kilimler var. Kadınlarımız bir taraftan meslek öğreniyor, diğer taraftan da ailelerine katkıda bulunuyor. İpler dışardan geliyor, boyamasını da kendimiz yapıyoruz. Her bir kilimin ayrı bir hikayesi var. Mesela o dönem canından bezen bir kadın, kilime 'Canbezer' ismi vermiş. Kilim kültürünün yok olmaması için talep üzerine ilçelerde de kilim atölyeleri açılacak" ifadelerini kullandı.