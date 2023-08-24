Vanessa Bryant eşi Kobe Bryant'ı andı
Vanessa Bryant, kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden eşi Kobe Bryant'ı doğum gününde unutmadı. Vanessa Bryant, "Seni sonsuza kadar seveceğim" mesajını yayınladı
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41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak 2020'de meydana gelen kazada vefat etmişti. NBA yıldızı ile kızının hayata veda ettiği kazada altı kişi daha yaşamını yitirmişti.
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"SENİ SONSUZA KADAR SEVECEĞİM"
Vanessa Bryant, 1999'da bir müzik klibinin çekimi sırasında tanıştığı eşini 45'inci yaş gününde unutmadı. Bryant, vefat eden Kobe Bryant'ı andı.
23 Ağustos 1978 doğumlu eşiyle birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Vanessa Bryant, "45'inci yaşın kutlu olsun bebeğim. Seni daima ve sonsuza kadar seveceğim" ifadelerini yayınladı.
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O DAVAYI KAZANMIŞTI
Öte yandan Vanessa Bryant, daha önce 13 yaşında kızı Gianna ve basketbol efsanesi eşi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazada yayınlanan fotoğraflarla ilgili Los Angeles Polis Merkezi’ne dava açmıştı. Los Angeles Polis Merkezi, Bryant ile yaklaşık 29 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.
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"EŞİ VE KIZI İÇİN MÜCADELE VERDİ"
Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada, "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" şeklinde konuşmuştu.
Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden antrenör Chris Chester'ın da 20 milyon dolar tazminat alacağı belirtilmişti.
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"İHANETE UĞRADIM"
Vanessa Bryant, geçtiğimiz yıllarda dava sırasında verdiği ifadede kaza sonrası ilk müdahale ekiplerinin eşi ve kızının korkunç fotoğraflarını paylaştığını haberlerden öğrendikten sonra hak ihlaline ve ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.
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Duruşma sırasında tanıklardan barmen Victor Gutierrez, polis memuru Joey Cruz'un kendisine ölümcül helikopter kazasından iki gün sonra yanmış vücut parçalarının resimlerini gösterdiğini anlatmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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