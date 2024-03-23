Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van Kedi Villası'nda yavru heyecanı! İşte 2024'ün ilk Van kedisi yavruları

        Van Kedi Villası'nda yavru heyecanı

        Van'ın bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan, ünü ilke sınırlarını aşan Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda doğum heyecanı yaşanıyor. 2 anne kedi, 2024 yılının ilk Van kedilerini dünyaya getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

        • 2

          Her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. 

        • 3

          Van kedilerinin neslinin devamı için koruma altında oldukları merkezde de çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor.

           

        • 4

          Van Kedi Villası'nda özenle bakılan kediler, 2024 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi.

           

        • 5

          Koruma altında bulunan kedilerden 2'si, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

           

        • 6

          YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk parti doğumlarının başladığını belirterek şöyle konuştu:

           

        • 7

          "Van Kedi Villası'nda 2024 yılının ilk yavru kedileri dünyaya geldi. 2 anne kedimiz doğum yaptı. Yaklaşık 30 anne kedi birinci partide doğum yapacak. Yani bundan sonra burada daha çok yavru görmeye devam edeceğiz. Bizim için çok heyecanlı anlar.

           

        • 8

          Merkezde yıl içinde 3 parti şeklinde doğumlar oluyor. Birinci parti doğumlarımız başladı. Doğum yapan kediler 2,5 ay yavrusuyla birlikte kalıyor. Yavrusundan ayrılacak pozisyona geldikten sonra ayrılabiliyor. Dolayısıyla annelerimiz ve yavruları bir süre doğum localarında kalıyor.

           

           

        • 9

          Şu anda 2 anne kedimiz doğum yaptı ve bundan sonra da doğumlar devam edecek. 2024'ün ilk yavruları doğmaya başladı. Biz de sevinçle bekliyoruz".

        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Habertürk Anasayfa