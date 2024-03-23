"Van Kedi Villası'nda 2024 yılının ilk yavru kedileri dünyaya geldi. 2 anne kedimiz doğum yaptı. Yaklaşık 30 anne kedi birinci partide doğum yapacak. Yani bundan sonra burada daha çok yavru görmeye devam edeceğiz. Bizim için çok heyecanlı anlar.