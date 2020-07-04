Van Gölünde bir ceset daha bulundu

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Gölünde 27 Haziran tarihinde alabora olduktan sonra batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama-tarama çalışmaları sırasında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin daha cesedi bulundu. Bununla birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."