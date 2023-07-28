Muhammed Türken, "Herkesin gelip görmesi gereken çok güzel bir coğrafya. İnsanlar sıklıkla gelemediği için burada yabani meyvelerden tutun birçok yabani hayvan bulunmaktadır. Koylar temiz ve güzel. Çok güzel bir coğrafya. Buranın korunması ve turizme kazandırılması lazım" ifadelerini kullandı.