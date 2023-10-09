Van Gölü'nün çekilmesiyle tarihi iskele ve yapı kalıntıları ortaya çıktı

Daha önce kale, iskele ve liman kalıntıları ile mezarların ve 'su altı peribacaları' olarak adlandırılan mikrobiyalitlerin (dikitler) ortaya çıktığı Erciş ilçesinde, şimdi de Sahilkent Mahallesi'nde Urartular dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı yapıların temel ve iskele kalıntıları görünür hale geldi.