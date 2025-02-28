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        Haberler Yaşam Van Gölü havzası kışın göç etmeyen flamingolar için "güvenli liman" oldu

        Van Gölü havzası kışın göç etmeyen flamingolar için güvenli liman oldu

        Van Gölü kıyıları, kış mevsiminde bölgeyi terk etmeyen yüzlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:37
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        Kışın göç etmeyen flamingoların güvenli limanı
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        Göçmen kuşların binlerce kilometrelik göç yolculuğunda önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, yılın her döneminde farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Sıcak ayları havzadaki sulak alanlarda geçiren ve havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden bazı kuş türleri, bu yıl kışın kar ve soğuk havaya rağmen göç etmedi.

        Her yıl sonbaharda sıcak bölgelerdeki üreme alanlarına göç eden flamingolar da bu yıl göç etmeyerek yaşamlarını Van Gölü kıyılarında sürdürüyor.

        Gevaş ilçesindeki Göründü Mahallesi ve Erçek Gölü kıyılarını mesken edinen yüzlerce flamingo, jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerinin koruma çalışmaları sayesinde beslenmeleri güvenle gerçekleştiriyor.

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        "İMKANLAR MEVCUTSA GÖÇ ETMİYORLAR"

        Havzada kuş türleri ve sulak alanlar üzerine araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, Van Gölü havzasının kuşlar için önemli bir göç rotası olduğunu söyledi.

        Her yıl göçmen kuşların konaklama, üreme ve beslenme amacıyla havzaya geldiğini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

        "Son 10 yılda yaşamış olduğumuz iklim değişikliği ve mevsimlerin kayması, göçmen kuşlar üzerinde ciddi etkide bulundu. Bunun etkilerini son zamanlarda daha hızlı görmeye başlıyoruz. Kuşlar bulundukları ortamda beslenme, üreme imkanı olmayınca başka yere göç ediyorlar. İmkanlar mevcutsa göç etmiyorlar. Son zamanlarda Van Gölü havzasında iklim değişikliği paralelinde alanların donmaması ve karın yağmamasına bağlı olarak besin sıkıntısı yaşanmamakta. Dolayısıyla flamingo başta olmak üzere leylek ve diğer ördekler alanı terk etmiyor."

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        "SON YILLARDA KIŞIN DA HAVZADA KALDIKLARINI GÖREBİLİYORUZ"

        Van Gölü havzasında flamingo sayılarının dönemlere göre değiştiğini anlatan Durmuş, "Havzada flamingoların bazen 2 bin, 3 bin ve 10 bine kadar ulaşan popülasyon sayılarını sayabiliyoruz. Genellikle geldiği noktalar Erçek Gölü, Van Gölü'nün Çelebi Bağı, Kasımbağı kıyıları, Dönemeç Deltası'dır. Kitlesel olarak gelip havzanın farklı bölgelerine yayılabiliyorlar ama en büyük popülasyonu Erçek Gölü'nde sayıyoruz" diye konuştu.

        Koruma çalışmalarının da kuşların havzada kalmasında önemli etken olduğunu dile getiren Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

        "Flamingolar bu havzada üremiyor. Sadece beslenme amacıyla geliyor. Dolayısıyla nerede ürediklerine bakmak gerekiyor. Ege Bölgesi, Gediz Deltası, İran'ın Urmiye kenti ve Afrika Bölgesi önemli üreme bölgeleridir. Dolayısıyla orada üreyen türler beslenme amacıyla Van Gölü havzasına geliyor. Genellikle nisandan itibaren gelip sonbahara kadar burada besleniyorlar ve üremeden havzadan ayrılıyorlar. Fakat son yıllarda kışın da havzada kaldıklarını görebiliyoruz."

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        #Van Gölü havzası
        #flamingo
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