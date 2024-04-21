Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Şaleyi ilk kez görme fırsatı bulduklarını anlatan Kazcı, "Dağın eteğindeki bu muhteşem manzarayı görmek istedik. Sadece ilkbaharda akıyor. Bir süre sonra tekrar kuruyor. Bu anı kaçırmamak için geldik. Çok beğendik, inşallah yine geleceğiz." dedi.