Van'da yolcu minibüsünü devrildi: Yaralılar var
Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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Van-Başkale kara yolunnun 80. kilometresinde devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı.
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Jandarma ekipleri kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı.