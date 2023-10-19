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        Haberler Gündem Trafik Van'da yolcu minibüsünü devrildi

        Van'da yolcu minibüsünü devrildi: Yaralılar var

        Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:09
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          Van-Başkale kara yolunnun 80. kilometresinde devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı.

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          Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Van-Başkale kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

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          Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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          Jandarma ekipleri kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı.

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