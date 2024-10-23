Van'da yaklaşık 8 bin bina depremde yıkılma riski taşıyor

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 13 yıl geçti.

Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı.

Yapılan incelemelerde binlerce konut, iş yeri ile ahırın ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen kentte, konut sıkıntısının giderilmesi amacıyla 17 bin 489 ev depremzedelere teslim edildi.

Kırsal mahallelerde de 8 bin 532 bireysel konut tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunuldu.

TOKİ tarafından yaptırılan konutlar, kentte en güvenli toplu yaşam alanları haline geldi.

"Bu 13 yılda neler yaptık?" diye herkesin kendini sorgulaması gerektiğini belirten Selçuk, "Toplum olarak hep şunu yapıyoruz; deprem oluyor, 2-3 ay konuşuyoruz, ardından her şey unutuluyor. Van'da yaşanan depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kentin yapı stokuyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Kentte yaklaşık 200 bin bina var. Bu binaların yapısı hakkında tam bir bilgimiz yok. Van için acil yapılması gerekenlerin başında yapı stokunun ortaya çıkarılması geliyor." dedi.

Şu ana kadar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1800 binanın dönüşümünün yapıldığı ilde, yapı stokunun belirlenmesine yönelik çalışma yapılması planlanıyor.

Van'da 6 ve üzeri büyüklükteki bir depremin birçok yerde yıkıma neden olabileceğine dikkati çeken Selçuk, yapı stokunun bir an önce çıkarılıp buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yapıların depreme uygun hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

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"Kırsal bölgeler de dahil olmak üzere kentteki yapıların yüzde 80'inden fazlası ruhsatsız. Bunlara ait bilgileri bilmiyorsunuz. Mesela bazıları orta hasarlı ama kendi çaplarında güçlendirmeleri yapılmış. Ruhsatsız oldukları için yapı denetim firmaları buralara girmiyor. Van'ın hem kuzeyi hem de güneyi deprem potansiyeli yüksek faylarla çevrili. 6 büyüklüğündeki depremler burası için risk durumunda. Depremleri afete dönüşüp dönüştürmemek bizim elimizde. Taşın altına elimizi koymamız lazım. Binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığını, ne kadar güvenli olduğunu sorgulamamız lazım. Japonya'da deprem olunca insanlar binanın içine kaçıyor, biz binalardan kaçıyoruz çünkü binalarımıza güvenmiyoruz. Yapı stokumuzu güvenilir hale getirirsek deprem hiçbir zaman bizi korkutmayacak."