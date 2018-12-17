İran sınırında devriye görevi yapan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar ile Yavuzlar mahalleleri kırsalında erkek cesedi buldu.



DHA'nın haberine göre, yapılan kontrollerde üzerinden belge çıkmayan yabancı uyruklu kişinin donarak öldüğü belirlendi. Hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz tespit edilemeyen kişini cansız bedeni, Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölüm muayenesi yapılan cenaze, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.