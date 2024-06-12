Van'da sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

Van'da sağanak sele neden oldu - Güncel haberler

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Başkale ilçesinin Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı Yukarı Küme Mezrası'nda sağanak etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evlerin bahçeleri ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

Derenin taşması sonucu, mahalle yolu da sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir ve Başkale belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi.

Mahalleye gelen iş makineleri, selin kapattığı yolu açtıktan sonra, taşan derede çalışma başlattı. Sel, mahalledeki tarım arazilerine de zarar verdi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.