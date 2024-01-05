Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van'da okullar tatil mi? Açıklama geldi! 5 Ocak Cuma Van'da okul var mı?

        Van'da okullar tatil mi? 5 Ocak Van'da okullar tatil mi?

        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşım sonrasında "5 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte Van'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 01:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "5 Ocak Van'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 5 Ocak Van'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

        • 2

          VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,

        • 3

          "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

        • 4

          Van-Bahçesaray kara yolu ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi açıklandı
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yine ev sahibi kiracı kavgası!
        Yine ev sahibi kiracı kavgası!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        Uçak kapısını karıştırınca ortalığı birbirine kattı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Habertürk Anasayfa