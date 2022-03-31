Van'da karlar eridi, ovalar göle döndü

AA

Bölgede incelemede bulunan Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, gazetecilere, ilçeye bağlı Tepedam Mahallesi'nin güneyinde bulunan ovanın sular altında kaldığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, yoğun kar nedeniyle bu yıl su sıkıntısının yaşanmayacağını ümit ettiklerini aktaran Ceylancı, "Bu sular, geçen yıl gibi kuraklığın yaşanmayacağının belirtisi olabilir. Bunu şu anki duruma göre yorumluyoruz. İlçe genelinde nisan ve mayıs aylarında da yağışlar olursa geçen yıl yaşanan kuraklık büyük oranda ortadan kalkar." diye konuştu.

İlçede çiftçilik yapan Muzaffer Akkuşçu ise geçen yıl ilçe genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle ektikleri ürünlerden istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi.

Bu yıl çok kar yağdığını ifade eden Akkuşçu, "Bu nedenle yeraltı su kaynakları artacak. Toprakta nem oranı yükselecek. Bu ovalarda oluşan su göletleri yaz aylarında bize verim olarak geri dönecek inşallah. Gelecek aylarda da yağış olursa arazilerde verim yükselecek." dedi.

Tepedam Mahallesi yakınındaki ovada oluşan göletler dron ile görüntülendi.