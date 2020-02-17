AA

Alınan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A, 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne müzahir bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" şeklinde paylaşımın yapıldığını tespit etti.

Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini aldı.

Burada fotoğraf teşhisi yaptırılan M.A, milletvekilinin aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D'nin yanı sıra S.K. ve M.S.T. isimli zanlıları teşhis etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ALMAYA BAŞLADI

Terör örgütünce tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını belirten araç sahibi M.A, söz konusu durumu 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, güvenlik güçlerine iletti.

M.A'nın şikayeti üzerine, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen ve aralarında HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan Y.D'nin de bulunduğu 3 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi, sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem başlatılarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.

Alınan karar doğrultusunda yürütülen teknik takip sonucu Y.D'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığını belirleyen ekipler, 14 Şubat'ta evden çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör şüphelisi Y.D'nin HDP Milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Bu arada Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.