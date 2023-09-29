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        Haberler Gündem Van'da hasta yakınları tarafından darbedilen asistan doktor yoğun bakıma alındı - Gündem haberi

        Van'da hasta yakınları tarafından darbedilen asistan doktor yoğun bakıma alındı

        Van'da ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal hasta yakınları tarafından darp edildi. Bir omzunda kırık diğer omzunda ise hem kırık ve çıkık tespit edilen doktor yoğun bakıma alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:03
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        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) görevli asistan doktor Halil İbrahim Ulusal, hasta yakınları tarafından darbedildi.

        Darbedilen doktor yoğun bakıma alınırken, 2 saldırgan ise gözaltına alındı. Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, saldırganları şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne Acil Servisine öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu. Hastanın, ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada hasta yakınları tarafından darbedilen Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Ortopedi asistanı darp sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktoru darbeden 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        'DOKTORUN BİR OMZUNDA ÇIKIK DİĞER OMZUNDA HEM ÇIKIK HEM KIRIK VAR'

        Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin (ortada)
        Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin (ortada)

        Asistan doktorun yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyleyen Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, Bugün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta acil servise başvurdu. Bu sırada hastaya gerekli müdahaleyi yapan ortopedi asistan arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edildi. Ortopedi asistanı arkadaşımızın bir omuzunda çıkık olduğu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkan olduğunu öğrendik. Asistanımızın şu anda yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanı şiddetle, nefretle kınıyoruz. dedi.

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        #van
        #halil ibrahim ulusal
        #haberler
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