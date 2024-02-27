Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 106 şüpheli gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-25 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 86 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 kilo 181 gram sentetik uyuşturucu, 80 kilo 576 gram esrar, 19 elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.