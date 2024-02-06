Eşinin çalışmak için il dışında olduğunu belirten İzgi, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadık. Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük. Ahırımız ve ev kar altında kaldı. Duvarlar zarar gördü. Komşumuzun evine sığındık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.