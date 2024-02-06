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        Haberler Gündem Güncel Van Özalp'te evin üzerine çığ düştü! Aysel İzgi ve kızı saniyelerle kurtuldu - Son dakika haberler

        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular

        Van'da yoğun kar yağışında büyük bir panik yaşandı. Özalp'te yaşanan olayda bir evin üzerine çığ düştü. Çığ sırasında oğlu ve kızıyla evde olduğunu belirten Aysel İzgi, "Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:23
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          Van'ın Özalp ilçesinde üzerine çığ düşen evde hasar oluştu.

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          AA'da her alan habere göre Seydibey Mahallesi'nde Ali İzgi'ye ait evin üzerine gece saatlerinde çığ düştü.

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          Ölen ya da yaralananın olmadığı doğa olayında, evin bazı duvarlarında hasar meydana geldi.

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          Çığ sırasında oğlu ve kızıyla evde olduğunu belirten Aysel İzgi, AA muhabirine, evinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

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          Eşinin çalışmak için il dışında olduğunu belirten İzgi, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadık. Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük. Ahırımız ve ev kar altında kaldı. Duvarlar zarar gördü. Komşumuzun evine sığındık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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