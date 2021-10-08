Van'da cadde ortasında kanlı infaz!

İHA

Olay, Van'n merkez İpekyolu ilçesindeki Sıhke Caddesi'nde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. A.S. isimli vatandaş, caddede yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.S. olay yerinden hayatını kaybederken, silahlı saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.