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Kaçak kazıda bulunmuştu... Bilim insanlarını heyecanlandırdı

Van'da bilim insanlarını heyecanlandıran kazı

Van'ın Tuşba ilçesinde definecilerin kaçak kazısı sırasında bulunan ve daha sonra bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda Urartular'a ait olduğu tespit edilen bulgulara rastlandı. Kazının bilimsel başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, çok iyi korunmuş kerpiç mimari, bazalttan yapılmış temellerde, Urartu'nun kırmızı astarlı seramiklerinin bulunduğunu ancak kendilerini duvarlarındaki resimlerin daha çok heyecanlandırdığını söyledi

30.09.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'ndeki Garibin Tepe'de haziranda kaçak kazı yapan bir grup, Urartular'a ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. DHA'nın haberine göre Van Müzesi'ne gelen ihbar üzerine bölge, ilk etapta jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.

     

  • Daha sonra da Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Van Müze Müdürü Fatih Arap, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarı'ndan 6 kişilik uzman ekip, bölgede inceleme başlattı.

  • Ekipler, çalışmalarda yerin 6-7 metre derinliğinde, farklı uzunluklarda, koridorlarla birbirine bağlanmış, büyük bir yapı grubuyla karşılaştı. Urartu dönemine ait olduğu belirlenen yapının duvarların bir kısmında ise insan ve hayvan figürleri ile çeşitli bezemeler olduğu görüldü.

  • Yaklaşık 3 ay kaçak kazı yapılan bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Işıklı'nın bilimsel danışmanlığında kurtarma kazısına başlandı. Yaklaşık 2 ay bölgede çalışma yapan Işıklı ve ekibi bu yıl ki çalışmaları sonlandırdı.

  • "ÇOK BÜYÜK HEYECANA KAPILDIK"

    Çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Işıklı, "Kaçak kazı sonrası gelip gördüğümüzde güney tepenin yamacından 16 metrelik bir tünel açılmış ve orda kaçak kazılar sırasında Urartu kültüründe varlığından haberdar olduğumuz ama arkeolojik olarak elimize geçmeyen bir buluntu grubuyla karşılaştık. Bunlar duvar resimleri.

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