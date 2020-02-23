23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika haberine göre Van Başkale'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Türkiye İran sınır bölgesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Van'da artçı depremler devam ederken ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 21 kişinin yaralandığını, 8 kişinin de durumunun kritik olduğunu belirtti.Bizde sizler için 23 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık...
AFAD VAN BAŞKALE'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2020
|Büyüklük
|4.1 (Mw)
|Yer
|Khoy - -
|Tarih
|23/02/2020 - 13:25:37 (TS)
|Enlem
|38.4346 (K)
|Boylam
|44.5678 (D)
|Derinlik
|7.98 (KM)
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.23 13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 13:29:30 39.0952 27.7785 10.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.23 13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 13:16:30 38.4137 39.2642 16.7 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.23 13:06:08 38.3788 44.4105 5.8 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:50:35 38.9922 27.8995 5.0 -.- 2.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 12:48:23 38.3605 44.4623 5.0 -.- 4.5 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:28:34 38.3685 44.3998 9.3 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 12:07:49 38.3965 39.2237 13.5 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.23 12:06:54 39.1050 27.8357 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.02.23 11:54:32 39.0282 27.8703 5.3 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 11:41:43 37.1795 27.9093 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 2020.02.23 11:31:34 38.9838 27.8882 3.7 -.- 3.2 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 11:28:50 38.2398 44.5068 8.6 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 11:21:57 38.4048 44.4420 9.4 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 11:12:15 38.4278 44.2932 8.1 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:55:49 38.4287 44.5838 10.4 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:52:57 35.6525 29.5907 21.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2020.02.23 10:50:49 38.2945 44.4418 4.6 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 10:16:09 38.4510 44.4087 8.8 -.- 3.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:40:38 38.2993 44.4432 7.5 -.- 2.4 -.- TURK-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:34:41 38.3722 44.5260 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:31:25 38.2510 44.4130 19.1 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:31:20 38.0888 44.5605 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:27:43 39.0137 27.8433 4.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.02.23 09:22:54 38.2203 44.5003 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:16:41 38.3518 44.5055 3.2 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 09:09:26 38.4320 44.4577 9.7 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.02.23 08:52:59 38.3582 44.4550 5.0 -.- 5.8 5.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
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