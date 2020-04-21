Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Van ve Siirt deprem paniği yaşadı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.48'de merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.47 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Siirt'in Pervari ilçesi olarak açıklarken, depremin büyüklüğünü de 4.1 olarak duyurdu. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.

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